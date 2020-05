Covid, quale impatto sul benessere psicofisico degli spezzini? Un questionario per scoprirlo

La Spezia - Come stanno vivendo la pandemia gli spezzini? E quali ripercussioni sul medio-lungo termine potrebbe avere l'emergenza coronavirus sotto il profilo psicologico? Se lo sono chiesto gli psicologi-psicoterapeuti dello Studio Clinico Il Baobab decidendo di proporre un sondaggio per valutare la percezione relativa all'impatto fisico, psicologico, sociale ed economico che l’infezione Covid-19 ha avuto nella quotidianità, mettendo in luce, nel caso, le ripercussioni sul livello di benessere più generale.



"La raccolta della percezione delle persone che stanno vivendo l’attuale pandemia da Covid-19 riteniamo sia interessante per strutturare possibili ipotesi di futuri interventi nel nostro territorio della Spezia sia in ottica preventiva, per contenere una cronicizzazione dei possibili sintomi che terapeutica", spiegano a CDS.



Lo scopo dell'indagine, nello specifico, è comprendere il livello di benessere psicosociale della popolazione intera nel corso della pandemia, al fine di valutare l’impatto dell'emergenza e il metodo individuato è quello di somministrazione, in via volontaria e anonima, di un questionario a scelta multipla di 31 item nel quale le viene chiesto di esprimere la propria opinione rispetto ai diversi aspetti dell’attuale situazione (clicca qui per andare al questionario).



La compilazione non prevede nessuna registrazione e può essere interrotta in ogni momento. I risultati dell'indagine verranno trattati e resi pubblici complessivamente come campione intero della popolazione spezzina.