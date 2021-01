Covid, oggi a Spezia altre 234 vaccinazioni

La Spezia - Sono cominciate oggi le somministrazioni delle seconde dosi del vaccino anti Covid in Liguria. Proseguono anche quelle delle prime dosi. Alla Spezia, per oggi, ne erano state programmate 234 e a partire dal 27 di dicembre ne sono state somministrate 3.796. In Liguria ne sono state effettuate 33.550 e per oggi ne erano state programmate 2.141.

Fino ad oggi alla regione sono stati consegnati 47.120 vaccini e ne sono stati somministrati 35.691. Dato che equivale al 76 per cento di vaccini somministrati su consegnati.