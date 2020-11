Covid e Atc. Come accedere ai rimborsi per un abbonamento non utilizzato

La Spezia - C'è tempo fino al 15 novembre per fare richiesta. ad Atc, per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, non utilizzati in conseguenza delle misure di contenimento previste dalle disposizioni governative connesse all’emergenza da Covid -19. Lo rende noto Atc esercizio che in una nota prosegue: "Ai sensi e in conformità all’art. 215 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), la Azienda procederà nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per un prolungamento della durata dell’abbonamento al primo rinnovo utile, per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo. Per tutti i casi particolari (studenti che hanno terminato studi, lavoratori che hanno perso lavoro o continuano in smart work), l’azienda provvederà all’emissione di un voucher nominativo di importo pari all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta dall’utente nei giorni di non utilizzo dell’abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione".

Quali categorie possono accedere

1) Studenti e lavoratori in ambiente scolastico con abbonamento mensile emesso ante il 23 febbraio 2020: avranno diritto al rimborso per il periodo dal 23/02 sino al termine dell’abbonamento mensile sottoscritto;

2) Studenti e/o lavoratori in ambiente scolastico con abbonamento annuale emesso ante il 23 febbraio 2020: avranno diritto al rimborso per il periodo dal 23/02 al 12/06 (data presunta chiusura delle scuole);

3) Lavoratori e/o utenti con abbonamento mensile emesso ante 09 marzo 2020: avranno diritto al rimborso per il periodo dal 09/03 sino al termine dell’abbonamento mensile sottoscritto;

4) Lavoratori e/o utenti con abbonamento annuale emesso ante 09 marzo 2020: avranno diritto al rimborso per il periodo dal 09/03 al 18/05;

5) Lavoratori e/o studenti e/o utenti con abbonamento mensile e/o annuale emesso durante il periodo del lockdown (dal 23/02 per gli studenti e dal 09/03 per tutti gli altri): non hanno diritto al rimborso in quanto risulta evidente che lo abbiano sottoscritto consapevoli del lockdown già in corso e pertanto per ragioni di carattere lavorativo e/o per ragioni di necessità.

Ai fini dell’erogazione del rimborso, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda tramite mail all’indirizzo atcesercizio@atcesercizio.it, allegando:



a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui si richiede il rimborso, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento meglio specificati di seguito;

b) apposita dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000, allegata in fondo a questa pagina, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento connesse all’emergenza da CoVid-19.

Considerato l’ingente numero di richieste, la Azienda farà il possibile per assicurare l’erogazione del rimborso entro 30 giorni dalla richiesta.