Covid, Speranza: "Curva dei contagi sta risalendo, ci aspettano settimane difficili"

La Spezia - "La curva sta risalendo in tutte le regioni, basta vedere i contagi che sono cresciuti rispetto alle settimane precedenti”. Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). "Le prossime settimane non saranno facili. Sono settimane - ha aggiunto - in cui abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, che oggi ha numeri che vanno in una direzione giusta ma che devono ancora crescere" e allo stesso tempo "abbiamo un’epidemia molto forte e presente sui territori", ha concluso.