Covid Ground Zero: il tema del corso di formazione degli insegnanti di religione

La Spezia - Prosegue per altri due venerdì il corso di formazione online per gli insegnanti di Religione della scuola secondaria dedicato alle conseguenze non solo didattiche ma anche umane e psicologiche della pandemia. Il corso, organizzato dall’ufficio diocesano Scuola ed educazione, diretto da don Giuseppe Savoca, si svolge con la collaborazione della Pastorale della Salute ed ha avuto come relatori la psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Bertola e don Alessandro Celotto. Venerdì prossimo, sempre alle 20.30, prosegue con la presentazione di un libro del sociologo Mario Salisci, già a sua volta insegnante di Religione: ”Covid Ground Zero: il nuovo medioevo”. Nell’ultimo incontro, venerdì sera, è intervenuto il vescovo Luigi Ernesto Palletti, che ha incoraggiato questo genere di iniziative.