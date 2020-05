Covid-19, quasi mille soccorsi e 2.400 consegne a casa per le Pa spezzine

La Spezia - Dall'attivazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile il 5 febbraio scorso, Anpas Liguria - articolazione regionale dell’Associazione nazionale pubbliche assistenze - è andata incontro a un impegno sempre crescente, conseguente al grado di diffusione del virus nel nostro territorio. Più di 7mila volontari e quasi 400 dipendenti sono quanto le pubbliche assistenze mettono a disposizione quotidianamente in Liguria a servizio della comunità. “Anche noi abbiamo dovuto fare il conto con la pericolosità di questo virus – spiega Lorenzo Risso, presidente Anpas Liguria - rinunciando al supporto di tutte quelle categorie di persone messe più a rischio da questa pandemia e lasciando spazio solo al personale più esperto e opportunamente formato affinché venisse garantita la sicurezza dei nostri pazienti, dei nostri volontari e dei loro familiari. Nessuno aveva mai vissuto una cosa del genere prima: abbiamo dovuto stravolgere completamente l’operatività delle nostre sedi, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista metodologico. L’utilizzo massivo di specifici dispositivi di protezione individuale, oltre a comportare un maggiore dispendio di tempo ed energie per il personale che lo deve indossare, sta anche gravando sui bilanci delle associazioni. E su questo punto e sugli ingenti danni che sta subendo l’attrezzatura per effetto delle continue operazioni di sanificazione con cloro, altamente corrosivo, confidiamo che le istituzioni preposte, nei piani di aiuto previsti per contrastare l’emergenza, tengano conto anche dello sforzo economico che abbiamo compiuto e che, presumibilmente, continueremo a compiere nei prossimi mesi”. Al momento dell’insorgere dell’emergenza Covid-19, i ragazzi in Servizio civile attivi nelle pubbliche assistenze Anpas della Liguria erano 280. Con la dispensa del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del 10 marzo, si è data la possibilità ai ragazzi di sospendere momentaneamente, fino al 4 aprile, l’attività per questioni di sicurezza e tutela. Sono stati 163 (circa il 60 per cento) i volontari che hanno però liberamente scelto di continuare il servizio nelle varie sedi liguri.



La diffusione del virus ha significato soprattutto garantire adeguato soccorso a coloro che sono risultati maggiormente colpiti e alle persone che hanno avuto bisogno di ricorrere a un trasporto verso le strutture ospedaliere. Le Pa hanno inoltre assicurato il trasferimento di quei pazienti che, a fronte di un miglioramento delle condizioni, venivano dimessi dai nosocomi verso le strutture appositamente individuate dalle autorità sanitarie o verso il proprio domicilio per completare la fase di cura e guarigione successiva alla fase acuta. Dall'inizio dell'emergenza, le Pubbliche assistenze spezzine – che sfiorano la trentina e contano su 1.100 volontari e 47 dipendenti -, hanno effettuato 962 soccorsi Covid-19, 650 trasporti Covid-19, 1.089 spese a domicilio e 1.316 consegne di farmaci a casa. E ammontano a oltre 8.600 le ore di ambulanza 'coronavirus dedicate'. Anpas si è inoltre tempestivamente attivata per il reperimento dei dispositivi di protezione individuale attraverso molteplici canali (Regione Liguria, rete Anpas, donatori) per far fronte alle necessità sempre crescenti delle pubbliche assistenze, occupandosi della successiva distribuzione alle stesse Pa. I numeri di dpi distribuiti da Anpas a livello regionale sono ad oggi 62.500 mascherine FFP2, 219.000 mascherine chirurgiche, 163.500 paia di guanti, 4.000 coprisedili (dono della Fondazione Una mano per gli Altri).



“Ancora una volta – conclude il presidente Risso – il movimento delle pubbliche assistenze è stato chiamato a una dura prova, ma sono orgoglioso di come la nostra gente, la gente d’Anpas, ha saputo mettere in atto la propria resilienza, riuscendo a dare risposte concrete e puntuali alle necessità in primis dei cittadini, ma anche delle Istituzioni e degli organi preposti alla gestione dell’emergenza. Mai come in questo periodo abbiamo dimostrato quanto una rete capillare come la nostra sia di fondamentale importanza nel contesto del territorio ligure, non solo attraverso i servizi di soccorso, ma perché svolgiamo anche una funzione sociale che si è rivelata essenziale per prendersi cura delle persone in una fase delicata e drammatica come quella che stiamo vivendo. Per questo motivo continueremo con forza a lottare per respingere qualsiasi iniziativa che possa mettere in pericolo la sopravvivenza delle pubbliche assistenze e continuare così ad essere un punto di riferimento per le nostre comunità”.