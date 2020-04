Covid-19, numeri in calo in provincia. Cinquemila casi attivi in Liguria

La Spezia - Scendono ancora i casi di Covid-19 attualmente positivi sul territorio della provincia della Spezia: dai 382 di ieri, stando ai dati comunicati dalla Regione Liguria, si è scesi a 360, con una contrazione di 22 casi. Restano invariati, invece, i numeri relativi ai ricoveri negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo, che sono 69, e quelli relativi ai pazienti in Terapia intensiva, che rimangono 6. Cala il dato delle persone in sorveglianza attiva, scese da 252 a 228 (-24), mentre il numero dei pazienti Covid-19 deceduti rimane invariato: sono 123 i decessi dall'inizio dell'emergenza.



A livello regionale, invece, il numero dei casi attivi è in crescita e sta sfiorando i cinquemila: a oggi sono 4.988, 84 più di ieri. Il totale dei test effettuati è salito a 42.607 (1.482 più di ieri).

Sono 831 le persone ospedalizzate (11 meno di ieri) e di queste sono 82 quelle in Terapia intensiva.

In Liguria le persone in isolamento domiciliare sono 2.667 (76 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.490 (19 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 1.404 (100 più di ieri).

I decessi collegati al Covid-19, infine, hanno raggiunto quota 1.112 (21 più di ieri).



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 914

SAVONA - 816

GENOVA - 2.889

LA SPEZIA - 360

Altro/in fase di verifica - 9

TOTALE - 4.988



Ospedalizzazioni (in Terapia intensiva)

ASL 1 - 149 (15)

ASL 2 - 128 (9)

Ospedale Policlinico San Martino - 162 (27)

Ospedale Evangelico - 36 (2)

Ospedale Galliera - 102 (3)

Ospedale Gaslini - 6 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 124 (16)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 55 (4)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 69 (6)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 167

ASL 2 - 651

ASL 3 - 445

ASL 4 - 356

ASL 5 - 228

Liguria - 1.847