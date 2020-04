Covid-19, la richiesta: "Audizione commissario Troiano in streaming"

La Spezia - Domani, giovedì 23 aprile, si terrà il Comitato ristretto dei sindaci dell'Asl 5, con audizione della dott.ssa Troiano, commissario straordinario dell'azienda sanitaria spezzina. Al centro del tavolo, naturalmente, la gestione dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da coronavirus. La scelta del Comitato ristretto – che vedrà partecipare i soli sindaci della Spezia (Peracchini), di Sarzana (Ponzanelli) e di Bolano (Battilani) – è stata oggetto di critiche, visto che una fetta di amministratori – vedi la levata di scudi dei primi cittadini di centrosinistra della Val di Magra - avrebbe gradito un'audizione in Conferenza dei sindaci.



In merito, oggi, interviene il Manifesto per la sanità locale, 'federazione' di sodalizi della cittadinanza attiva che più di un anno si batte a difesa della sanità pubblica, mettendo in punta di lancia battaglie quali l'incremento del personale sanitario e la realizzazione del nuovo ospedale. “Desideriamo sottolineare che l’iniziativa ci pare assolutamente opportuna e necessaria, ed intendiamo sicuramente valorizzare l’impegno dei sindaci su una tematica di tale importanza e gravità per la popolazione tutta”, spiegano dal Manifesto in una nota. E poi, rivolti al presidente della Conferenza dei sindaci Peracchini: “Poiché, ome a lei noto dalle nostre comunicazioni sul tema Covid 19 del marzo scorso, riteniamo altrettanto essenziale ed opportuno che le informazioni – che auspichiamo il Commissario straordinario fornirà domani – siano portate a conoscenza della popolazione, richiediamo che la seduta di domani sia svolta in diretta streaming. Siamo convinti che fornire informazione alla popolazione, sul fatto che l’azienda è pronta ad affrontare ogni emergenza, consentirebbe ai cittadini di essere più tranquilli nell’affrontare i rischi derivanti da questa epidemia”. Insomma, fuori quasi tutti i sindaci, ma dentro – telematicamente – tutta la cittadinanza. Sempre che la proposta venga accolta.