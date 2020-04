Covid-19, il sindaco proroga le ordinanze fino al 14 aprile

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, vista l’emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid-19, stamani ha firmato un’ordinanza in cui dispone, dal 4 al 13 aprile compresi, la chiusura dalle ore 21 di tutti gli esercizi di vicinato legittimati all’apertura sulla base dei provvedimenti di contenimento e di gestione dell’emergenze epidemiologica.

Il sindaco Peracchini, sempre nell’ottica del contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, ha inoltre disposto, tramite ordinanza, la proroga, da domani 4 aprile compreso, delle ordinanze sindacali firmate nei giorni scorsi, in particolare: la chiusura del cimitero comunale dei Boschetti e di tutti gli altri nove cimiteri frazionali, restando garantito l’accesso contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento, tumulazione e cremazione delle salme; il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici e delle scalinate annesse del territorio comunale, salva la necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione; il divieto di percorrenza o stazionamento a pedoni e a velocipedi (eccetto motivate e comprovate esigenze lavorative) nell’intera area dei giardini storici, ad eccezione dei tratti stradali di via Dia, via Micca e viale Mazzini nel tratto compreso tra via Micca e via Ceccardi, nella pista ciclabile Rebocco-Fabiano Basso, nel tratto compreso tra via Monfalcone e via delle Cave, e nelle aree portuali aperte al pubblico, in particolare Passeggiata Morin, Ponte Revel e Molo Italia.

Il mancato rispetto delle ordinanze sindacali comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del D.L. n.19 del 25 marzo 2020.