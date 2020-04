Covid-19 e fede millenaria, centri islamici chiusi per il Ramadan

La Spezia - Centri islamici chiusi per il Ramadan, le comunità si stringono in famiglia e pregano privatamente. Una rinuncia dettata dai tempi e dai modi del Covid-19 e anche dal rispetto della religione islamica. Una restrizione necessaria ma che non ferma i gesti altruistici della comunità islamica che ha da poco concluso una particolare iniziativa con l'Avis.

"La chiusura dei centri - spiega il portavoce della comunità musulmana e del "Centro culturale islamico sarzanese" e membro della Consulta delle religioni Trouki Lorhnimi - è già avvenuta nella nostra storia. La prima persona che vietò gli spostamenti al tempo di un'epidemia di malaria fu proprio il profeta Mohammad. Questo ci aiuta a capire come affrontare un male sconosciuto che non ha medicina com'è il Covid-19. I centri rimangono chiusi perché non si può assolutamente rischiare, ognuno di noi pregherà con la sua famiglia, come già stiamo facendo".



La comunità islamica sarzanese, pochi giorni fa, ha organizzato un'iniziativa di contatto con Avis che ha richiamato l'attenzione anche di alcune persone esterne alla comunità islamica, un bell'effetto sorpresa. "L'iniziativa è stata organizzata da Avis - prosegue Lorhimi - e noi abbiamo dato la disponibilità dell'esterno del nostro centro, fornendo la corrente elettrica. Si è trattata di una giornata alla quale hanno partecipato diciassette potenziali donatori. Hanno partecipato anche altre persone che risiedono in zona e che non fanno parte della comunità ma siamo stati felici di accoglierli. Dalle prime analisi è emerso che i nostri partecipanti sono tutti idonei per la donazione. Finito il Ramadan organizzeremo un altro incontro".