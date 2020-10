Covid-19, chiuse per sanificazione quattro aule della scuola Fontana

La Spezia - Provvedimento di quarantena per le classi 1B, 3A, 3B e 3C della scuola secondaria Fontana della Spezia. Lo ha disposto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 5 della Spezia in seguito, a quanto si apprende, a positività al coronavirus. "Le aule delle classi interessate - si legge in una comunicazione dell'Isa 7 firmata dal dirigente Tiziano Lucchin - devono rimanere chiuse fino ad avvenuta sanificazione straordinaria certificata. Si informa che nella giornata di ieri, 22 ottobre, si è proceduto alla sanificazione straordinaria dell'aula destinata alla classe 3B e di tutti i servizi igienici dell'edificio". Previsto invece per oggi l'intervento alla sanificazione straordinaria delle altre tre aule. "Dal momento che il Dipartimento di Prevenzione prevede che anche la palestra debba essere sanificata in maniera straordinaria e visti i problemi tecnici collegati all'operazione - si legge nella nota -, nonché i costi non sostenibili da parte di questa amministrazione scolastica, si dispone la chiusura della palestra in attesa di eventuali diverse indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione o della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica di ASL S".