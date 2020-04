Costa crociere dona 10 tonnellate di alimenti alla Caritas spezzina

La Spezia - Costa Crociere annuncia il suo sostegno a Caritas diocesana nella sua opera di assistenza alle persone più bisognose. La compagnia italiana donerà infatti oltre 10 tonnellate di beni alimentari in eccedenza provenienti da Costa Pacifica, nave attualmente ormeggiata al Molo Garibaldi del porto della Spezia con soli membri d’equipaggio a bordo.

Se mai ci fosse stato bisogno di un gesto di riappacificazione tra la città e la compagnia crocieristica dopo le vicende legate al rifiuto all'ormeggio di Costa Diadema, quello compiuto dall'azienda genovese è certamente qualcosa che si può interpretare anche in questo senso.



La donazione comprende generi di prima necessità come pasta, riso, zucchero, olio, pomodori pelati, affettati, miele, marmellate, zucchero e altri prodotti che verranno utilizzati dalla Caritas per preparare i pasti agli ospiti della tensostruttura approntata al Campo Montagna e per dare un sostegno alle persone in maggiore difficoltà del territorio.



L’iniziativa ha visto la collaborazione e il contributo decisivo anche di Capitaneria di porto, Sanità marittima, Agenzia delle dogane e della comunità marittima spezzina.



La struttura al Campo Montagna, realizzata da Caritas con il sostegno di Fondazione Carispezia, in collaborazione con il Comune della Spezia, la Protezione civile e la Marina militare italiana, funziona a pieno regime nel rispetto delle distanze di sicurezza, dando ospitalità a 80 senza tetto e fornendo loro pasti caldi a colazione, pranzo e cena, grazie anche al contributo dei volontari della mensa del convento francescano di Gaggiola, delle suore di San Vincenzo, di Colazioni col Sorriso e di tante altre realtà locali.



“L’emergenza sanitaria in corso ha colpito tutti, ma i suoi effetti sono ancora più amplificati e duri per tutte quelle persone che purtroppo vivono in una situazione di bisogno. Le nostre navi sono un veicolo di ricchezza e occupazione per il territorio, ma possono essere anche di aiuto ai più deboli, come dimostrano le iniziative che abbiamo realizzato in vari porti del mondo in collaborazione con il Banco Alimentare, parte integrante del progetto 4GOODFOOD, e i progetti portati avanti dalla nostra Costa Crociere Foundation. Grazie alla presenza di Costa Pacifica abbiamo deciso quindi di sostenere la Caritas diocesana di La Spezia - Sarzana - Brugnato, che non ha mai smesso di offrire assistenza e conforto sul territorio, nonostante le difficoltà di questo periodo”, ha dichiarato Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere.



“Costa Pacifica, un nome che richiama serenità e pace, da tutti cercate e sognate in questa pagina di vita. Mi piace immaginare - ha aggiunto don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana - che questo grande gesto di solidarietà e carità accenda come una scia di luce dal ponte della nave e raggiunga tutta l'umanità, facendo riscoprire a ciascuno forza e speranza. Dare si fonde con amare, in un'unica strada, questo dice Pacifica a tutti..."Il mare in musica" è il motto della nostra nave buona: allora sia buon vento, perché soffi sulle vele e le gonfi di vita nuova. Buona crociera anche a chi è ultimo di questo mondo…”.



I NUMERI LIGURI E SPEZZINI, 3 APRILE 2020



PRIMO MAGGIO? A CASA



LA SINDACA TUONA; “NON SI PUO' ENTRARE IN OSPEDALE E PRENDERE IL COVID-19



COVID-19, CALANO LE CHIAMATE AL CENTRO ANTIVIOLENZA



CHI PUO' ANCORA LAVORARE?



MINISTERO: “FUMATORI PIU' A RISCHIO”



MASCHERINE, IL VADEMECUM DEGLI INTERNI