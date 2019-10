La Spezia - In merito alla forma rateizzata del pagamento Cosap relativo al 2019, Spezia risorse in una nota precisa che la prossima scadenza della IV^ ed ultima rata è fissata al 31 ottobre 2019.

I pagamenti potranno essere effettuati con le modalità indicate nell’avviso di scadenza recapitato, utilizzando il bollettino postale allegato o le altre forme previste.

In caso di smarrimento dei bollettini è possibile richiederne duplicato presso gli uffici di Spezia Risorse in Via Pascoli 64.