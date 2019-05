Cosa sappiamo dell'universo? Iras ve lo racconta

La Spezia - Venerdì 10 maggio, alle ore 17:15, nella Sala Multimediale di Tele Liguria Sud (piazzale Giovanni XXIII, accanto alla Cattedrale di Piazza Europa) il 10 maggio 2019

ci sarà un'importante conferenza pubblica, organizzata dall'IRAS (Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche) del Prof. Ivan Spelti, intitolata "Cosa sappiamo dell'universo".



Si tratta di una manifestazione gratuita e una grande opportunità, aperta a tutti, nella quale saranno affrontati i temi della scienza astronomica e le grandi scoperte ad essa collegata.

Ivan Spelti è un astrofisico e cosmologo, insegnante di matematica e fisica, autore di pubblicazioni, divulgatore scientifico. La conferenza, a ingresso libero, è adatta a tutti, e particolarmente agli studenti e agli appassionati di astronomia.

Saranno affrontati in modo semplice argomenti da sempre affascinanti, come la teoria del Big Bang, le scoperte, l'evoluzione degli oggetti cosmici, i pianeti extrasolari e le possibilità di vita fuori dalla Terra, le recenti osservazioni che in questi ultimi anni sono state annunciate come le più grandi scoperte del secolo, come, ad esempio, le onde gravitazionali e la recentissima immagine del buco nero gigante al centro della galassia M 87, che si trova a quasi 60 milioni di anni luce dalla Terra. Durante la manifestazione sarà possibile, per chi vorrà, richiedere l’iscrizione all’Iras per poter partecipare anche a tutte le altre attività astronomiche nel corso dell’anno.