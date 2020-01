Corso tatuaggio piercing e trucco permanente

La Spezia - Sono ancora disponibili alcuni posti per il nuovo corso per tatuaggio, piercing e trucco permanente, indispensabile per chi vuole svolgere questa attività in Regione Liguria. Il corso partirà prossimo 17 febbraio alle 14.30 nella sede Cna della Spezia in Via P. Giuliani n.6. Le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.



Si ricorda che con tale corso non si acquisiscono le tecniche necessarie all'effettuazione pratica del tatuaggio piercing o trucco permanente: queste competenze per chi vuole esercitare questa professione, devono essere già possedute o potranno eventualmente essere acquisite e/o sviluppate seguendo altri percorsi formativi. Per altre informazioni contattare Ecipa La Spezia Tel. 0187 598076 / 75 mail: ecipa@sp.cna.it