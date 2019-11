La Spezia - La Funzione Pubblica Cgil della Spezia organizza un corso di preparazione per operatori di Polizia Municipale, in previsione del prossimo bando di concorso del Comune della Spezia in uscita a breve. Il corso partirà a metà gennaio 2020 e si articolerà in dodici lezioni da tre ore l’una. Per informazioni ed iscrizioni scrivere a fp.concorsi@cgillaspezia.it.