Corso per amministratori di condomini con Aiac

La Spezia - Anche ad ottobre all’Associazione italiana amministratori di condomini della Spezia, si terrà un corso professionale per intraprendere la professione di amministratore di condominio. Dopo il successo dei corsi precedenti, che hanno inserito nel mondo della professione alcuni dei partecipanti, Aiac si ripropone con un nuovo corso per offrire la possibilità, a chi fosse interessato.

“Avere un’associazione alle spalle e presente sul territorio provinciale - si legge in una nota di Aiac - è fondamentale e indispensabile, sia nella fase formativa (ripetizione delle lezioni in caso di lacune, nell’eventualità del mancato superamento dell’esame finale, diamo la possibilità di rifare completamente il corso senza doverti iscrivere nuovamente), che in quella professionale (polizza RC professionale inclusa nell’iscrizione e risposte in ogni momento e su qualsiasi argomento)”.

Aiac in ogni fase ci mette la faccia e risponde sempre alle esigenze degli iscritti, è dinamica, professionale e presente. Il corso è a numero chiuso e rimangono ancora pochi posti disponibili. Per eventuali informazioni contattarci al numero di Tel. 0187/304764 oppure all’indirizzo Mail: laspezia@aiacondomini.it