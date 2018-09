Corso per Oss in Pubblica Assistenza

La Spezia - L'Associazione Nazionale Operatori Socio Sanitari OSS 2.0 che ha sede ad Empoli (FI), il 13 ottobre terrà un corso rivolto agli Operatori Socio Sanitari spezzini dal titolo "Procedure Oss nelle esecuzioni delle medicazioni semplici e delle lesioni da compressione" con docenza affidata al professor Franco Fontanelli. Un evento considerato molto importante per gli OSS della Spezia e liguri perché per la prima volta un'associazione di OSS si rivolge agli OSS stessi. Proprio in questo periodo storico di grandi cambiamenti nel settore socio-sanitario ci troviamo come in passato a parlare dell'importanza di questa figura in tutti i servizi pubblici e privati ma questa volta con una consapevolezza maggiore del ruolo dell'operatore grazie anche alla possibilità di continuare ad aggiornarsi dopo l'attestato. "Come Associazione pensiamo perciò che la formazione post-base sia uno strumento importante per far sì che gli operatori siano sempre formati ed informati per svolgere al meglio il proprio lavoro". L'evento si terrà fra le 15 e le 19 nella sede della Pubblica Assistenza di Via Carducci, per info 366.8206916