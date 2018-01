Corso meccatronica. Vatteroni (Cna): `La proroga non rende giustizia a chi si è sistemato nei tempi`

La Spezia - Si è concluso il corso di Meccatronica organizzato dalla CNA della Spezia per i responsabili tecnici delle aziende di meccanica ed elettrauto in osservazione alla legge 224/2012. La normativa che ha istituito l'attività di meccatronica a sostituzione di quella di meccanica-motoristica ed elettrauto, prevedendo corsi abilitativi per acquistare la qualifica mancante e la possibilità, per chi già operante nel comparto, di poter continuare l'attività per altri cinque anni in via transitoria e per chi aveva già compiuto i 55 anni, di proseguire fino alla pensione. L'obbligo formativo era ed è comunque previsto solo per le imprese già in attività, magari nate dopo il 2012 - anno di entrata in vigore della norma- che non hanno potuto quindi dimostrare tramite fatture, da presentare in camera di commercio per gli anni 2010-2011 e 2012, di aver operato anche su determinate componenti del veicolo a cavallo tra meccanica -motoristica ed elettrauto.

“La Legge di Bilancio ha prorogato di cinque anni il termine per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica, – commenta Giuliana Vatteroni, referente sindacale CNA della Spezia - . Una proroga che seppure darà la possibilità al personale e ai soci delle imprese che non sono riuscite ad adeguarsi entro il 4 Gennaio di poterlo fare, non rende giustizia alle tantissime imprese che hanno invece scelto di ottemperare nei termini stabiliti dalla norma. Inoltre, è fondamentale ricordare che il periodo provante utile a dimostrare che è stata svolta l’attività di meccanico-motorista o elettrauto rimane il triennio 2009/ 2012 e cercare fatture di quel periodo tra altri 5 anni diventa sicuramente più complicato. Per tale ragione suggeriamo alle imprese di informarsi e svolgere i necessari adempimenti al più presto. Un invito in particolare rivolto alle imprese nate dopo il 2013 che non hanno indicata la meccatronica nella visura e potranno quindi rivolgersi alla CNA per il corso”.