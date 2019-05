Corso in Confartigianato per il corretto utilizzo del cronotachigrafo

La Spezia - Nuovo corso alla Spezia rivolto ai dipendenti delle aziende di autotrasporto sul corretto uso del cronotachigrafo. La Direzione centrale della Polizia Stradale infatti ha stabilito che l’impresa di autotrasporto non è sanzionabile per le infrazioni commesse dai propri conducenti in merito al rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo se gli autisti hanno frequentato uno specifico corso di formazione. Confartigianato Imprese La Spezia, ente accreditato dal Ministero dei Trasporti, organizza il corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo nella giornata di sabato 25 maggio nell'orario 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 presso la propria sede in via Fontevivo, 19, alla Spezia. Il corso prevede il rilascio dell’attestato di frequenza che dovrà essere esibito agli organi di controllo al fine di escludere l’impresa di autotrasporto dalla contestazione dell’infrazione e la cui durata è di cinque anni. Ci sono ancora alcuni posti a disposizione. Per iscriversi è possibile telefonare all’Ufficio Formazione Confartigianato, Sara Bocchia, tel. 0187.286648 – oppure mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it



