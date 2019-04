Corso formativo per concorsi pubblici

La Spezia - La Funzione Pubblica della Cisl Liguria organizza un percorso formativo in preparazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato per collaboratore amministrativi professionale, cat. D area economica e giuridica Asl5. I corsi avranno inizio il giorno 3 maggio presso la sede della Cassa Edile Spezzina situata in via Taviani n.52 /2 sotto la sede Cisl. Le iscrizioni al corso si chiudono improrogabilmente entro e non oltre il giorno 25 aprile.

Per l’iscrizione e per ogni eventuali informazione inviare una email a corsicislfplaspezia@gmail.com.