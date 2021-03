Corso di primo soccorso aziendale. Iscrizioni aperte

La Spezia - Prosegue la stagione formativa dedicata alla sicurezza sul lavoro. Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia organizza infatti una nuova sessione del corso base di primo soccorso aziendale. Le lezioni, che si svolgeranno nella sede spezzina di Confcommercio, in via Fontevivo 19F, avranno inizio lunedì 15 marzo. Le dodici ore previste, saranno suddivise in tre giornate (lunedì 15 marzo, giovedì 25 marzo e mercoledì 31 marzo), nella fascia oraria tra le 14 e le 18. Gli obiettivi del corso saranno quelli di fornire ai partecipanti le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di “attesa attiva” dei soccorsi specializzati, limitandosi a evitare l’aggravarsi dei danni. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Laura Ghini (Tel. 0187 5985133 Mail: ghini@confcommerciolaspezia.it)