Corso di formazione sotto l’albero

La Spezia - A Natale regala un corso di formazione e dai l’opportunità a chi ti sta vicino di intraprendere un percorso professionale e formativo che possa aiutarlo a immettersi nel mondo del lavoro. Da sempre, Confcommercio Imprese per l’Italia, organizza corsi di formazione e di aggiornamento in grado di rispondere all’esigenza di adeguarsi a una nuova realtà economica che continua a mutare: cambia il mercato, cambia l’approccio con la clientela, cambiano le strategie di vendita, cambiano le norme e le regole, cambiano le lingue e i modi.



Cambia perciò il mondo che circonda l’impresa. E i corsi formativi, che si rivolgono agli imprenditori, al personali dipendente e a chi cerca lavoro, hanno come obiettivo proprio quello di permettere alle persone di sapersi confrontare con disinvoltura con la nuova realtà. I corsi organizzati dalla Confcommercio spezzina sono davvero molti e spaziano tra vari ambiti: barman, pizzaiolo, pasticceria, cucina, educazione alimentare, agenti di commercio, agenti immobiliari, acconciatori, barbershop, web marketing, e-commerce, wedding planner, vetrinisti, personal shopper e consulente di immagine, aromaterapia, contabilità, paghe e contributi, istruttore di fitness, fotografia, droni, inglese, francese e amministratore condominale. Vengono inoltre anche organizzati corsi per la sicurezza sui luoghi di lavoro: antincendio, rspp, rls, primo soccorso, formazione lavoratori, preposti e corsi obbligatori o abilitanti come l’ex rec e haccp.



Per regalare un corso a un familiare o a un amico sarà sufficiente scegliere tra quelli proposti dalla nostra associazione e Confcommercio penserà a confezionarti uno speciale pacchetto regalo contenente la scheda del corso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la responsabile Silvia D’Elia al numero 0187 5985101 o alla mail: segreteria@confcommerciolaspezia.it