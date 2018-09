Corso di formazione per le famiglie organizzato dalla diocesi

La Spezia - L’ufficio diocesano di Pastorale familiare, in collaborazione con l’associazione “La famiglia” e con l’Istituto superiore di scienze religiose “Niccolò V”, organizza un corso di formazione rivolto a coppie di sposi, ed anche a catechisti, sacerdoti, insegnanti, religiosi e religiose, agli operatori di pastorale familiare delle parrocchie e a tutte le persone interessate. Il corso si ripromette di approfondire e di riflettere insieme sulla famiglia, proponendo un cammino di preparazione per diventare operatori pastorali, specificamente dedicati alla famiglia, e quindi di una rete di pastorale familiare a livello di diocesi. E’ una proposta che intende curare la formazione cristiana della persona, con particolare attenzione agli aspetti della vita della pastorale familiare, mediante il “porsi accanto” all’altro per annunciare il Vangelo della gioia. Il percorso sarà articolato in più moduli annuali. Il primo modulo (2018–2019) inizierà tra circa un mese, offrendo l’opportunità di una formazione di base. Nelle riflessioni, le coppie partecipanti saranno seguite – oltre che dal vescovo Luigi Ernesto Palletti – da operatori che collaborano con l’associazione “La famiglia”, da docenti dell’Istituto “Niccolò V” e da alcuni relatori esterni. Gli incontri si terranno dalle ore 16 alle 18 dei giorni previsti nel salone “San Vincenzo”, al terzo piano di Casa Massà, in via Cadorna 24, alla Spezia. Questo il calendario degli incontri previsti sino al marzo 2019: 28 ottobre – 18 novembre – 2 dicembre – 20 gennaio – 17 febbraio – 31 marzo. L’ultimo incontro sarà per l’intera giornata, con celebrazione conclusiva della Messa. Per meglio organizzare gli incontri, i promotori chiedono alle persone interessate di inviare una pre–iscrizione (indicando: nome, cognome, parrocchia di appartenenza, numero di telefono) al seguente indirizzo mail: marcomargi@yahoo.it. Nelle prossime settimane sarà reso noto un programma dettagliato.