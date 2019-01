Corso di avvicinamento alla degustazione per capire le basi della miscelazione

La Spezia - Quanto è importante oggi la conoscenza del vino e del suo mondo? Quanto invece il suo utilizzo come aperitivo o come bevanda da meditazione oppure come ingrediente per i cocktail?



Per avere un’unica risposta, da oggi AIBM Project propone un corso specifico per gli addetti del settore e per gli appassionati del bere miscelato, che vogliono saperne di più su cos’è il vino, i distillati, come degustarli.



Il corso si articolerà in 10 lezioni da 3 ore ciascuna, nelle quali si approfondiranno le conoscenze delle variegate tipologie di vino, di diversi distillati premium, attraverso l’analisi visiva ed olfattiva e la degustazione.



Responsabile corso prof. Luigi Manzo – Docente Antonio Scollo



Presentazione del corso il 10 Gennaio 2019 ore 16.00, a La Spezia, presso l’IPSSEOA “Giuseppe Casini”. Ingresso libero.



Totale 30 ore in 10 lezioni in orario pomeridiano. Per informazioni: info@aibmproject.it – 3396696464 – Antonio Scollo: errantsommelier@gmail.com – 3756080846