Corso di avvicinamento alla degustazione del vino per capire le basi della miscelazione

La Spezia - Quanto è importante la conoscenza del vino e del suo mondo? Quanto invece il suo utilizzo come aperitivo o come bevanda da meditazione oppure come ingrediente per i cocktail?



Per avere un’unica risposta, da oggi AIBM Project propone un corso specifico per gli appassionati a “digiuno” che vogliono saperne di più su cos’è il vino, i distillati, come degustarli.



Il corso si articolerà in 5 lezioni da 2 ore ciascuna, nelle quali si illustreranno le conoscenze fondamentali riguardante il vino e la sua degustazione, attraverso l’analisi visiva ed olfattiva e la degustazione.



Totale 10 ore in 5 lezioni in orario pomeridiano. Il corso sarà presentato il 9 gennaio alle ore 17.00 presso l'IPSSEOA "G. Casini.



Previsto: attestato di partecipazione e libro di testo compreso nel corso: