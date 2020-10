Corso di aggiornamento primo soccorso in Confcommercio

La Spezia - Proseguono le attività dedicate alla prevenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’offerta di Confcommercio è rivolta, come sempre, sia agli imprenditori che ai lavoratori. Giovedì 22 ottobre dalle 14 alle 18 sarà possibile partecipare al corso di aggiornamento Primo Soccorso, tenuto dal docente Enrico Cocchi, che si svolgerà nella sede spezzina della Confcommercio, in via Fontevivo 19F. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare Laura Ghini al numero (0187 5985133) oppure mandare una mail all’indirizzo: ghini@confcommerciolaspezia.it