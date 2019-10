Corso di aggiornamento HACCP, iscrizioni aperte

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per la nuova sessione del corso di aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (HACCP), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage. L’aggiornamento rivolto ai titolari di azienda, responsabili del piano di autocontrollo, agli addetti alla preparazione e produzione di alimenti si svolgerà martedì 29 ottobre dalle 14 alle 18 nella sede di via Fontevivo 19F, mentre l’aggiornamento rivolto agli addetti alla vendita e somministrazione di alimenti avrà luogo mercoledì 6 novembre sempre dalle 14 alle 18, in via Fontevivo. Per informazioni è possibile rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.