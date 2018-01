Corso di Francese, c’è ancora tempo per iscriversi

La Spezia - Ancora pochi giorni per iscriversi corso di Francese per Commercio e Turismo organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso, di I livello, è dedicato a soci e non e si rivolge principalmente a operatori del settore del turismo e del commercio. Le lezioni avranno inizio giovedì 18 gennaio 2018 e si svolgeranno per quindici giovedì di fila, dalle 15.30 alle 17.30. Per iscriversi o per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D’Elia al numero 0187-598511 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it