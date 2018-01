Corso da barman, aperte le iscrizioni

Come imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da crociera.

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso da barman che avrà inizio lunedì 29 gennaio. Il corso è organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e si svolgerà all’interno del Nuovo Bar Chiodo della Spezia nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 18 alle 21. Le lezioni saranno suddivise in una prima parte di teoria e una seconda di pratica, che si svolgerà direttamente dietro al bancone, alle prese con bottiglie e shaker.

Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Attestato che potrà essere allegato al curriculum vitae dei corsisti che fossero alla ricerca di un posto di lavoro, tanto in Italia quanto all’estero. Sono infatti molti i giovani che utilizzano il corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da crociera.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 0187598511 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it