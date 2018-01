Corso Ecdl con Mediastaff, un'occasione per scalare le graduatorie

La Spezia - Il 2018 sarà l’anno dei 3 concorsi per l’immissione in ruolo dei docenti precari della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado attraverso il nuovo percorso FIT. Nel 2019 sarà la volta dei docenti della Scuola Primaria eppure molti sono i docenti che hanno già deciso di non far parte della partita per continuare a lavorare con le Supplenze e le Graduatorie d’Istituto, che saranno riaggiornate nel 2020. A questi si aggiungeranno tutti coloro che non supereranno i concorsi, che a parte il Riservato agli abilitati, avranno modalità di svolgimento analoghe a quelle dell’ultimo concorso del 2016 che com’è noto furono tutt’altro che facili. Le statistiche parlano chiaro: in quell’occasione nella scuola primaria 7 partecipanti su 10 non superarono la prova scritta. In alcune regioni, come la Sicilia i bocciati allo scritto furono 9 su 10.

Questi dati ed esiti hanno scoraggiato molti precari storici che hanno dichiarato la loro volontà di non partecipare a successivi concorsi con le medesime modalità e di voler continuare a lavorare con il meccanismo delle supplenze e delle Graduatorie d’Istituto.

In aggiunta anche moltissimi docenti di Scuola Secondaria, non hanno alcuna intenzione di partecipare al percorso FIT che presuppone per i non abilitati con meno di 36 mesi di servizio, l’acquisizione di 24 CFU/CFA in discipline Antropo-psico-pedagogiche e il superamento di 2 impegnative prove scritte e una orale, per poter accedere al percorso abilitante durante il quale si dovrà lavorare in qualità di supplenti con una retribuzione di circa € 500,00 mensili. Se questo meccanismo può essere accettabile come tirocinio per un giovane neolaureato, non è immaginabile per un precario storico con famiglia a carico. Diventa pertanto più che comprensibile la scelta di molti di contare giustamente sul vecchio e consolidato meccanismo delle Graduatorie d’Istituto per le Supplenze.



L’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto di II e III fascia, contrariamente a quanto sostenuto da molti, avverrà regolarmente nell'a.s. 2019-2020?.

I governi avvicendatisi negli ultimi anni, hanno più volte dichiarato di voler risolvere il problema del precariato. Nessuno è riuscito nell'intento e anche dopo l'entrata a regime del nuovo sistema di reclutamento dei docenti, previsto dalla L. 107 e successivi decreti attuativi, limitatamene alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado, sarà necessario ricorrere alle supplenze, per le quali dovranno essere utilizzate le graduatorie d'istituto. Le graduatorie d'istituto sono state aggiornate nel giugno 2017, pertanto nel maggio/giugno 2020 dovranno essere riaggiornate.

Quindi per il nuovo triennio 2019/2020, contrariamente a quanto ipotizzano alcuni, ANCHE CHI NON E' ANCORA IN III FASCIA, potrà inserirsi . Il bando per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di II e III fascia, atteso per la primavera 2020, sarà probabilmente l'ultima chance per accedere all'insegnamento senza abilitazione .

Ecco quindi che diventa molto importante non farsi scavalcare in graduatoria da chi ha acquisito titoli culturali valutati complessivamente anche 12 punti, agendo nel medesimo modo per aumentare il proprio punteggio titoli, basando la propria strategia sulle ultime tabelle disponibili (DM 374 del 01/06/2017) e pianificando adeguatamente e con larghissimo anticipo la frequenza a corsi e master e ottimizzandone le scelta.



Anche chi parteciperà ai concorsi deve prepararsi all'aggiornamento delle graduatorie nel 2020?

Nelle intenzioni del governo, il nuovo sistema di reclutamento dei docenti con il FIT dovrebbe andare a regime in non meno di dieci anni, ma già si è capito che soprattutto in alcune regioni e per alcune classi di concorso, i vincitori di concorso, anche riservati, impiegheranno molti anni per accedere al ruolo, per cui è importante per tutti avere un buon posizionamento nelle graduatorie di II e III fascia del 2020.



Com’è consigliabile muoversi?

Ai fini di un buon posizionamento in Graduatoria d’Istituto di II e soprattutto di III fascia è importante operare nel seguente ordine:



Conseguire immediatamente ECDL Specialised IT Security (1,5 punti) eLIM o Tablet (0,50 punti) per raggiungere il massimo punteggio attribuibile per le certificazioni informatiche;

Intraprendere un percorso di certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR, possibimente per gradi. Primo obiettivo livello B2 (minimo livello valutabile in graduatoria), per poi eventualmente passare nell’arco di 3 anni al livello C1 e C2 e ottenere quindi fino a 3 punti per la III fascia e 6 per la II fascia.

Frequentare Master o Corsi di Perfezionamento da 1.500 ore e 60 CFUper ottenere fino a 12 punti. A tal proposito non si può frequentare più di un master o corso di perfezionamento all'anno e non più di 3 in un triennio. I master e corsi di perfezionamento possono essere senz'altro conseguiti in contemporanea alle certificazioni informatiche e linguistiche, in quanto l'incompatibilità della frequenza ai master e corsi di perfezionamento è solo in relazione ad altri master e corsi di perfezionamento e all'iscrizione a corsi di laurea.



A chi rivolgersi e dove e quando è possibile cominciare la propria strategia punti?

Mediastaff Istituto Kant Global Learning Provider è uno dei più prestigiosi provider di formazione per il mondo della Scuola ed opera in tutta Italia, con corsi in presenza e in modalità e-learning o blended. Nell’ultimo triennio oltre 15.000 docenti hanno scelto con soddisfazione i nostri corsi superintensivi in presenza, tenuti principalmente nei week-end, per essere frequentabili da chiunque senza interferire con gli impegni lavorativi infrasettimanali.



Il prossimo corso ECDL Specialised IT Security, che ricordiamo è la certificazione informatica che ha in assoluto il miglior rapporto costo beneficio in termini di punteggi docenti, sarà a LA SPEZIA domenica 17 MARZO 2018. In sole otto ore , in un’unica giornata, in presenza con esame finale, questo corso consente di conseguire la certificazione che, sulla base delle ultime tabelle pubblicate nel 2017, attribuisce il massimo punteggio ottenibile da una delle certificazioni informatiche conseguibili per l’aggiornamento nelle graduatorie di istituto degli insegnanti precari abilitati e non abilitati (II e III fascia) per le supplenze nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Ricordiamo che le graduatorie vengono aggiornate ogni tre anni e la prossima scadenza è prevista per la primavera 2020. Tutti coloro che non riusciranno ad entrare in ruolo prima, con uno dei concorsi riservati o ordinari previsti dal nuovo sistema di reclutamento dei docenti, potranno inserirsi nelle Graduatorie d'Istituto.

Il corso ECDL Specialised IT Security by Mediastaff La Spezia, per il quale sono in programma già dalla fine del 2017 decine di edizioni in tutta Italia, è il modo più efficace per incrementare il proprio punteggio, 1,5 punti in una sola giornata .

In aggiunta è possibile e consigliabile, ai fini della graduatoria, acquisire anche altri titoli. Sono disponibili corsi LIM e TABLET, corsi on line ed in presenza per il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute dal MIUR ai fini delle graduatorie, Master (solo per docenti Laureati) e Corsi di Perfezionamento (anche per ITP e docenti diplomati).

Ci preme sottolineare come molte delle precedenti edizioni siano andate in "tutto esaurito" oltre un mese prima della scadenza delle iscrizioni, costringendo molte persone rimaste escluse ad iscriversi ad edizioni successive, anche in altre località, per cui è consigliabile attivarsi il prima possibile.



Quali sono i requisiti per poter frequentare il corso, sostenere l’esame e conseguire la certificazione?

Non sono richieste conoscenze informatiche approfondite, sono sufficienti, per poter sostenere l’esame che consiste in quiz al pc, competenze veramente basilari e le competenze necessarie, saranno acquisite con il corso in presenza e con il materiale didattico inviato agli iscritti cinque giorni prima del corso. In pratica per accedere al corso, durante il quale si acquisiranno tutte le competenze necessarie a sostenere proficuamente l’esame è sufficiente saper navigare in internet.

Molti pensano che per conseguire una certificazione ECDL Specialised, sia obbligatorio aver già seguito i percorsi di grado inferiore, come ECDL Core o Advanced, ma non è così: chiunque abbia conoscenze informatiche veramente minime e senza alcuna precedente certificazione, può frequentare questo corso, che va detto è superintesivo e molto faticoso, ma che permette di ottenere il massimo punteggio per le supplenze nelle scuole.

L'esame finale sarà effettuato sul sistema che ogni Test Center accreditato ha in dotazione, 36 domande principalmente teoriche sulla sicurezza informatica a livello di "utenti finali" non informatici e pratiche. TUTTI gli argomenti materia d’esame saranno adeguatamente trattati in maniera mirata ai fini del superamento della prova.



Si sente spesso dire che la Patente Europea del Computer ECDL è composta da 7 esami, come mai il vostro corso prevede un unico esame?

Su questo argomento occorre fare un po' di chiarezza, con il termine ECDL non si intende più un'unica certificazione come avveniva fino a pochi anni fa. Lo scenario è attualmente molto più complesso, dall'unica certificazione le "Patenti" europee del Computer ECDL sono oggi dodici titoli diversissimi per contenuti certificati, obiettivi e complessità. Per quanto riguarda i punteggi attribuibili per le graduatorie, il MIUR con il D.M. 374 del 1 giugno 2017, ha operato una semplificazione in 3 livelli: base, advanced e specialised. La certificazione rilasciata dal nostro corso è ECDL Specialised IT Security e da diritto al massimo punteggio ottenibile da una certificazione informatica (1,5 punti).



Che differenza fra ECDL e EIPASS?

Sostanzialmente non ci sono grandi differenze, ma nelle tabelle docenti del DM 374 del 1 giugno 2017 ECDL Specialised viene valutata 1,5 punti mentre ad EIPASS viene attribuito 1 solo punto, probabilmente in forza del fatto che le certificazioni ECDL sono le più diffuse a livello mondiale, mentre EIPASS è scarsamente diffusa al di fuori dell’Italia e di pochi altri paesi.



Quanto costa il corso?

Il Corso Nuova ECDL Specialised IT Security con LEZIONE in PRESENZA tutto in un giorno (8 ore intensive) con accesso alla piattaforma e-laarning, manualistica pdf, simulazioni d'esame, compresa Skills Card e esame in presenza (Valutabile punti 1,50 in Grad. Istituto DOCENTI e 0,60 punti per III fascia ATA Assistenti Amm.vi e Tecnici e 0,30 nelle graduatorie del personale ATA III Fascia) è normalmente di € 299,00 ma è proposto con lo sconto di € 59,00, pertanto il prezzo è attualmente di € 240,00 . Il materiale didattico, l'accesso alla piattaforma e-learning verrà fornito entro 5 giorni dalla data di iscrizione per cui prima si procede ad immatricolarsi e più tempo si avrà per una preparazione accurata.



Com'è organizzata la giornata corsuale?

Si fa lezione in maniera molto intensiva, dalle h. 09:00 alle 13:00 e dalle h. 14:00 alle 18:00. Durante la lezione è importante seguire con la massima attenzione, in quanto il docente tratterà in maniera adeguata, tutti gli argomenti d'esame, evidenziando ogni possibile criticità, anche lessicale che il candidato potrebbe trovare in esame, il tutto nell'ottica di facilitare il più possibile il superamento dell'esame, che sarà svolto nel più rigoroso rispetto delle procedure del soggetto certificatore (AICA).



Gli esami saranno tenuti dalle h. 18:15 in poi. Ogni candidato dovrà rispondere a 36 domande, delle quali 30 teoriche e 6 pratiche. Si sottolinea che tutte le possibili modalità pratiche saranno mostrate, analiticamente e ripetutamente, per favorire la memorizzazione da parte dei corsisti. Per superare l'esame sarà necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande in un tempo massimo di 45 minuti dalla prima all'ultima domanda. In caso di mancato superamento dell'esame, Mediastaff Istituto Kant garantisce la possibilità di ripetizione GRATUITA dell'esame ed eventualmente della giornata corsuale, in una successiva giornata, da scegliere fra quelle presenti nella programmazione Mediastaff Istituto Kant, anche in località diversa se desiderato.



INFORMAZIONI

Per informazioni più dettagliate, ricevere la modulistica e conoscere le procedure per l’ eventuale iscrizione è necessario inviare una mail (anche vuota) al risponditore automatico corsiscuola@mediastaff.com, attivo 24 h. su 24, 7 giorni su 7. Riceverete una risposta immediata. In alternativa potete telefonare ai numeri 0187 518940 , 0187 21442 o 393 9103965 ESCLUSIVAMENTE nel seguente orario:

- da lunedì al venerdì, dalle h. 09:00 alle h. 19:00;

- il sabato dalle h. 09:00 alle 13:00.

Nel caso in cui non si abbia risposta, si prega di richiamare in altro momento SEMPRE nelle fasce orarie indicate