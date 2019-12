La Spezia - Una crociera di Capodanno che vale un po' come un assaggio. Se tutto andrà bene, infatti, la toccata di oggi della motonave Mega express five potrebbe essere solamente la prima di una lunga serie, riportando così in città un servizio di linea per il trasporto di passeggeri e auto.

I 500 passeggeri francesi del traghetto dall'inconfondibile scafo giallo della compagnia italo-francese Corsica ferries - Sardinia ferries, arrivato in porto poco dopo le 11.30 di questa mattina e proveniente da Bastia, prima e dopo il veglione a bordo, faranno visita nelle strade cittadine e ne condivideranno il clima di festa. La nave ha ormeggiato sul lato ovest di Molo Garibaldi, con la poppa su Calata Malaspina, dove ha calato la rampa per consentire l'uscita delle 80 vetture caricate a bordo.



Un ritorno, quello di Corsica ferries, che nel 1983 aveva inaugurato la linea Bastia - La Spezia, percorsa per alcuni anni e poi abbandonata. I contatti con l'agenzia marittima Bucchioni srl di Sandro Bucchioni restano però vivi e la crociera arrivata oggi potrebbe rappresentare il primo passo verso un ritorno dei servizi di linea.

L'Autorità di sistema portuale ha approvato l'ormeggio al Garibaldi (trattandosi di una nave Ro-Ro e non di una nave da crociera) e Giacomo Erario, per conto di Costa crociere che ha in concessione le attività relative alla gestione dei servizi di stazione marittima per l’accoglienza e assistenza dei passeggeri, ha organizzato tutto il necessario per consentire lo sbarco delle auto, l'uscita e l'ingresso nel perimetro portuale attraverso il varco di Porta Rocca, la security e le navette.

I passeggeri potranno trascorrere la serata in città oppure a bordo, dove sono stati preparati l'aperitivo, la cena e il brindisi della mezzanotte. Domani alle 16 è prevista la partenza, nuovamente alla volta della Corsica.



E chissà che la rotta non venga ripercorsa altre volte nell'arco dei prossimi mesi...