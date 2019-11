Corsi di italiano gratuiti per stranieri con Mondo aperto, aperte le selezioni

La Spezia - Il 25 e 26 novembre si terranno le nuove selezioni per il corso di lingua italiana, livello A1 presso la sede della Cooperativa Mondo Aperto, in viale Italia 547.

Verranno selezionati 15 immigrati con regolare permesso di soggiorno di età maggiore di 16 anni, che avranno la possibilità di seguire gratuitamente il corso A1 del progetto Alfabetizzazione Bene Comune.

Il corso di 100 ore inizierà a dicembre e finirà a febbraio e prevede 10 ore settimanali di lezioni.

La metodologia del progetto ABC è una metodologia innovativa che accompagna il migrante verso l’alfabetizzazione della lingua italiana e lo sviluppo all’autonomia. Un team di docenti specializzati che operano nella Cooperativa Mondo Aperto da diversi anni, impartiscono lezioni frontali, uscite didattiche, orienteering, momenti di aggregazione e socializzazione, tecniche basate su linguaggi multimediali con un approccio esperienziale per apprendere l’Italiano in modo attivo e coinvolgente e per sviluppare l’autonomia e l’indipendenza sul territorio.

Il progetto è finanziato dal FONDO ASILO MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE 2014-2020 con capofila la Cooperativa Agorà (Genova) e la partnership di Cooperativa sociale Mondo Aperto (La Spezia), Fondazione L’Ancora Onlus (Savona), Cooperativa Sociale Jobel (Imperia).

Il corso si svolgerà nelle quattro province liguri. Ogni cooperativa attuerà una selezione nella Propria sede.



Nel 2020 i corsi continueranno: saranno totalmente gratuiti e vi si accederà tramite selezione.

Verranno attivati

CORSI di LINGUA ITALIANA dei livelli PRE-A1 (Prima edizione in CORSO, finirà a fine novembre), A1, A2. DOPPIA edizione nel 2019 e nel 2020.

CORSI di LINGUA ITALIANA per i livelli PRE-A1, A1, A2 dedicati esclusivamente a donne straniere con bambini di età 0/3 anni, con servizio di babysitteraggio. UNA edizione nel 2020.

CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA per stranieri che lavorino o intendano lavorare nei settori turistico/alberghiero e assistenza famigliare. UNA edizione 2020 cada settore

CORSI DI ITALIANO PER LO STUDIO, per la scuola secondaria di primo e secondo grado. UNA edizione nell’anno scolastico 2019/2020.



Mondo Aperto è una cooperativa sociale che si occupa della gestione di servizi miranti alla promozione dell’integrazione dei cittadini italiani e stranieri. Mondo Aperto ha sede alla Spezia e opera nelle province della Spezia e di Massa-Carrara dal 2003, anno in cui prende ufficialmente forma, con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità facilitando e promuovendo l'accoglienza e l'inclusione della popolazione migrante sul territorio.