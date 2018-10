Corsi di cucina all'Alberghiero, ancora pochi giorni per iscriversi

La Spezia - Scadranno lunedì prossimo, 15 ottobre i termini per la partecipazione a Corsi di Formazione gratuiti in “Avviamento alla cucina tradizionale ligure e apprendimento di corrette abitudini alimentari”, costituiti per la maggior parte da attività pratica esperienziale, che saranno tenuti presso l’Istituto Alberghiero “Casini” della Spezia, e destinati a giovani di età superiore a 14 anni. I corsi sono organizzati dal Rotary Club La Spezia e da quello di Sarzana-Lerici.



È indetta una selezione per la partecipazione a Corsi di Formazione gratuiti in “Avviamento alla cucina tradizionale ligure e apprendimento di corrette abitudini alimentari”, costituiti per la maggior parte da attività pratica esperienziale, che saranno tenuti presso l’Istituto Alberghiero “Casini” della Spezia.

L’attività pratica, tramite il corso di cucina, è ritenuta di fondamentale importanza per l’apprendimento, accanto a momenti di condivisione sui concetti di base delle corrette abitudini alimentari e su argomenti di cultura locale.

Le competenze acquisite potranno essere spendibili nel mercato del lavoro oltre a costituire un arricchimento personale per il miglioramento del proprio stile di vita. La formazione specifica in cucina tradizionale ligure offre un’interessante novità per il mercato del lavoro in un territorio a forte vocazione turistica.



DESTINATARI DEL CORSO E DURATA

Il corso è rivolto preferibilmente a giovani a partire dai 14 anni, motivati a mettersi in gioco nell’apprendimento di competenze nel settore culinario.

Verranno costituiti gruppi di classi di 10 corsisti ciascuna. La frequenza prevista è di una volta a settimana con lezioni di 4 ore ciascuna. La durata sarà di circa sei mesi per corso, per un totale di 100 ore di lezione a corso.

Verranno tenuti due corsi di sei mesi ciascuno con inizio a novembre 2018.

Il corso è completamente gratuito e ad ogni partecipante sarà fornito tutto il materiale didattico, l’equipaggiamento per la cucina, le vettovaglie, l’assicurazione obbligatoria.











REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED AMMISSIONE





1. Requisiti e formazione delle graduatorie.

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, suddivisi in due classi di 10 ciascuna, in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti nella provincia della Spezia ed aver compiuto 14 anni.

I partecipanti saranno suddivisi in tre graduatorie con il seguente ordine di priorità: studenti che hanno abbandonato gli studi, non occupati, occupati, in base alla situazione reddituale più bassa, determinata dal modello ISEE 2018 relativo alla annualità fiscale 2017.

Non è consentita la partecipazione degli studenti frequentanti l’Istituto Alberghiero.



2. Articolazione e durata del corso.

La durata complessiva del corso è di 100 ore, di cui n.90 ore di attività pratica e n.10 ore di apprendimento di gruppo. La durata di ogni singola lezione sarà di 4 ore, una volta a settimana di pomeriggio. L’orario e la data delle lezioni ed ogni altra notizia utile verrà comunicata ad inizio corso. Al termine del corso l’insieme di abilità e conoscenze acquisite verranno convalidate da un test e da una prova pratica. Verrà rilasciato attestato di partecipazione.



3. Frequenza.

La frequenza è obbligatoria, l’attestato di partecipazione verrà fornito solo con la frequentazione di almeno il 90% delle lezioni.



4. Sede del Corso.

Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto Alberghiero “G. Casini” della Spezia.



5. Domande di Iscrizione.

Le domande di iscrizione, complete dei dati anagrafici e del recapito cui inviare la convocazione alla selezione e corredate dalla fotocopia del documento di identità, dovranno pervenire entro e non oltre 1l 15 ottobre 2018 ad uno dei due Rotary Club tramite mail agli indirizzi: simone.lazzini@unipi.it, (RC.Sarzana-Lerici) o segreteria.rotary.laspezia@gmail.com (R.C.La Spezia), oppure potranno essere consegnate a mano, entro la stessa data, presso la segreteria dell’istituto Alberghiero sito alla Spezia in via Fontevivo n.129 tel.0187 564640.



6. L’ammissione al corso verrà effettuata da una commissione di esperti composta da medici, psicologi, docenti, tramite un colloquio volto ad accertare i requisiti previsti dal bando e la motivazione del partecipante. La mancata presentazione alla selezione comporterà l’esclusione dalla selezione. Verrà formata una graduatoria degli idonei. Il giudizio della commissione è inappellabile.



7. L’ammissione dei partecipanti verrà comunicata tramite l’indirizzo e-mail o il numero telefonico fornito al momento dell’iscrizione.

Successivamente, tutti gli aventi diritto verranno contattati per la comunicazione delle informazioni utili per l’avvio del corso. L’eventuale rinuncia al corso, successiva all’ammissione, deve essere prontamente comunicata per consentire lo scorrimento della graduatoria a favore di altri corsisti.



8. Referenti.

Per ogni informazione rivolgersi al Segretario del R.C. Sarzana Lerici , Simone Lazzini , tel 3383726615, od al segretario del R.C. La Spezia, Carlo Borromeo tel 3318107334.

Referenti del corso, il prof. Stefano Maggiani, docente dell’Istituto Alberghiero, il Dott. Simone Lazzini ed il Dott. Carlo Borromeo.