Corsi di compostaggio domestico al via organizzati dal Comune della Spezia

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni per il corso di compostaggio che il Comune della Spezia attraverso l’assessorato al ciclo dei rifiuti ciclicamente organizza. Il compostaggio permette di raccogliere i rifiuti organici (scarti vegetali e alimentari, fondi del caffè, gusci d’uova), che si possono conferire in una compostiera o in una buca, producendo dopo poco tempo un ottimo fertilizzante naturale, riducendo quindi il conferimento di questo genere di rifiuti in discarica. “In questo ultimo anno – spiega l’assessore al ciclo dei rifiuti Kristopher Casati - la nostra città ha raggiunto ottimi risultati nel campo della tutela ambientale ed in particolare nella gestione di un sistema di raccolta differenziata efficiente e sostenibile. È proprio in questo clima di riuscito aumento della percentuale di raccolta differenziata e di riduzione tariffaria che si colloca il corso del compostaggio, che rappresenta un valido supporto informativo di educazione ambientale e allo stesso tempo consente di dialogare con i cittadini su un tema che ci sta molto a cuore per rendere la città sempre più sostenibile e pertanto auspichiamo che molti spezzini possano iscriversi all’Albo Compostatori Comunali..”



In alcune zone della Spezia diversi cittadini hanno un giardino o un orto in cui è possibile praticare il compostaggio, che oltre alla sostenibilità può essere anche conveniente per le casse dei cittadini, visto che il Comune prevede una riduzione fiscale dell’8% sulla tariffa rifiuti per chi è iscritto o si iscriverà all’albo compostatori. Proprio per questo al termine del corso a tutti i partecipanti che aderiranno verranno fornite, previa autocertificazione dell’impegno ad attivare il compostaggio domestico, la compostiera in comodato d’uso gratuito. Durante il corso verrà distribuito gratuitamente il “Manuale del Compostaggio Domestico”, un vademecum che spiega nel dettaglio le modalità, i trucchi e i segreti per un corretto auto-smaltimento dei rifiuti organico e un pieghevole del Comune della Spezia con tutti i dettagli dell’iniziativa. Per iscriversi occorre mandare una e-mail al seguente indirizzo monitoraggio.nu@comune.sp.it o telefonare al 0187-727.279/276