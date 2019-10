Corsi Aidea, ce n'è per tutti i gusti

La Spezia - Proseguono le attività di Aidea che recentemente ha spostato i suoi uffici nella nuova sede di Via Persio. Martedì 22 ottobre ore 15,30, presso L. Classico L. Costa, inaugurazione dei corsi delle discipline umanistiche con il 1° incontro del corso di Storia dell’Arte. Il primo incontro è dedicato all’arte etrusca docente Franca Puliti. Gli Etruschi sono certamente il più famoso e importante popolo dell’Italia preromana. L'arte etrusca, sintesi di elementi greci, fenici e di caratteri propri, fu un punto di riferimento anche per l'arte romana. Risalta il carattere fortemente espressivo delle sue opere: le statue, le pitture murali che popolano le tombe, sono ricche di immediatezza e vivace realismo. Gli Etruschi furono molto abili nella lavorazione dei materiali preziosi che il territorio offriva, come i metalli, l’argilla e l’albastro.



Il corso si sviluppa da ottobre a maggio con il seguente programma:

Franca Puliti elementi di arte greco-romana R. Mezzani La pittura italiana dal ‘600 al ‘700; Attilio Casavecchia, Arte nelle Cinque Terre; F. Mismas: La fusione in bronzo nella storia e nella procedura; Ugo Guidi; S. B. Tosatti: Gusto del Frammento e il restauro nel primo Novecento, in connessione con le tecniche in Boccioni, Rosso, Rodin, Burri e Fontana G.RIU;: 1 - Multiculturalismo e approfondimenti su Shirin Neshat, Chen Zhen, Marlene Dumas; 2 Genere e

identità e approfondimenti su Felix Gonzalez-Torres, Pipilot Rist; 3 Post Human e approfondimenti su Jeff Koons, Mathew Barney, Cindy Sherman; 4 Post Moderno e approfondimenti su Stefano Arient. (previsto viaggio a Parigi); E. Acerbi: visite guidate al CAMeC e altri musei.



Nella settimana sono previsti altri appuntamenti:

Lunedì, mercoledì e giovedì corsi di inglese, francese, spagnolo. Mercoledì 24 ore 9.30 informatica base. Giovedì ore 16 corso di ceramica a cura di Nina Meloni. Per le lingue straniere inizieranno anche i corsi per principianti (russo, arabo, giapponese, spagnolo, inglese e francese). I corsi si attiveranno con almeno 8 iscritti. Il corso di cinese inizierà a novembre. Orari presso la sede Aidea. Il 25 ottobre inizierà il corso di dialetto spezzino docente il prof. Piergiorgio Cavallini. Il prossimo martedì (29 ottobre ore 17) inizierà anche il tradizionale corso di storia, annuale, con una conferenza del prof. Roberto Centi “La permanenza di Roma antica nel mondo di oggi: lingua, diritto, vie di comunicazione” e un ricco calendario di incontri. Tutti i corsi sono riservati agli associati. Segreteria: V. Persio, 27,La Spezia mart., giov, h 10-12; da lunedì a venerdi h 17-19 tel. 333 9503490 - tel 329 7462081 0187 300835 info@aidealaspezia.org Associandoti potrai partecipare ai corsi al solo costo del rimborso spese