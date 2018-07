Corse con i filobus storici e Piazza Bayreuth non diventerà a pagamento

La commissione consiliare ha approvato le modifiche a Put e Pums che verrà discusso in consiglio provinciale. Comune pronto a partecipare a un bando a sportello da 3 miliardi per il Tpl

La Spezia - Il Put e il Pums approderanno in consiglio comunale. La pratica è stata licenziata in serata in commissione consiliare, che per un attimo sembrava non riuscisse a raggiungere il numero legale, con 7 voti favorevoli e due astenuti. Con l'approvazione in via definitiva del consiglio comunale, il Comune potrà accedere al bando a sportello, in scadenza il 31 dicembre 2018, per il trasporto pubblico locale per il quale i sono disponibili tre miliardi di finanziamenti.

Al Comune della Spezia servirebbero circa 10 milioni da investire per i filobus e la costruzione di una centralina a Mazzetta con l'ipotesi di utilizzare infrastrutture già esistenti.



"Prima presenteremo le nostre proposte meglio è - ha detto Casati - . Il bando è per le città con più di 100mila abitanti, chi presenta grandi criticità e una rete filoviara. La Spezia rientrerebbe soprattutto per le ultime due caratteristiche. Dobbiamo incontrare anche il Ministero, avevamo un incontro ma è slittato, e vorremmo presentare tutta la documentazione per il bando prima della pausa estiva. Infatti ho fatto pressione ai miei uffici affinché ciò avvenisse".



Tra le proposte dell'assessore c'è un parziale rinnovo del parco mezzi: "Manterremo i 'trollino', dismetteremmo invece i vecchi filobus anche se abbiamo in cantiere l'idea di mantenerne uno d'epoca per una corsa da attuare, eventualmente, nei fine settimana".

Le modifiche inserite nel Put e nel Pums non saranno soggette a Vas perché miglioreranno un piano già esistente. Tra le altre novità Casati ha ricordato che: "E' stato levato il parcheggio di interscambio alle Terrazze e Piazza Bayreuth non diventerà a pagamento per alcuni accordi precedenti. Per le automobili con la regolamentazione del traffico gli spezzini si dovranno abituare viaggiare in città con auto più 'green' fino a non utilizzarla più".