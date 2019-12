Corredini rossi per i prematuri di Patologia neonatale, l'impegno di 'Mani di mamma' alla Spezia

La Spezia - Il fenomeno della prematurità neonatale riguarda il 7% dei nati in Italia e rappresenta un'importante frontiera per la neonatologia e per la società, dato che ancora oggi la sopravvivenza e la sana crescita dei bimbi prematuri sono un successo che non può essere dato per scontato. Anche in questo caso, accanto al lavoro della ricerca scientifica e degli operatori sanitari, un ruolo molto importante è quello che viene svolto dalle associazioni di volontariato. In ambito nazionale su questo tema da anni è in prima linea l'associazione "Mani di Mamma", che raccoglie gli sforzi di centinaia di volontari, in particolare dediti a realizzare indumenti e coperte in lana vergine da donare agli ospedali, in quanto è questo il tipo di materiale che deve essere utilizzato per coprire e scaldare i neonati prematuri. "Mani di Mamma" è presente anche alla Spezia, rappresentata dall'ambasciatrice Francesca Castellanotti e da una squadra di instancabili volontarie, che operano nel laboratorio “La Bottega di noi“ di Via Chiodo 46 alla Spezia.

Oltre all'aspetto dell'operatività, l'associazione ha a cuore anche la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni rispetto al tema della prematurità e per i prossimi mesi sono previste nuove iniziative rivolte alla cittadinanza Per questo, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità (17 novembre) le donne di "Mani di Mamma" si sono incontrate per parlarne nella loro sede, alla presenza del primario del reparto di pediatria prof.Stefano Parmigiani e al Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri. Lunedì 23 dicembre l ‘associazione consegnerà in occasione del Natale corredini rossi per tutti i piccolini della Patologia Neonatale dell Ospedale della nostra città.