Corradino: "Senza tetto alla ex Mardichi? Se l'ipotesi è valida possiamo essere interlocutori"

La Spezia - "Noi siamo a disposizione per i progetti a favore della comunità, quando ci sono tanti soggetti al tavolo, che siano proposte di recupero di destinazioni o di decoro: se possono essere compatibili con un nostro intervento ci mostriamo interessati".

Il presidente della Fondazione Carispezia, Andrea Corradino, si mostra dialogante e aperto nei confronti della proposta dell'ex sindaco Massimo Federici di utilizzo dell'area ex Mardichi per realizzare una struttura stabile per l'emergenza freddo (leggi qui). Un'idea lanciata nell'ambito di un dibattito che si è fatto sempre più acceso nel corso delle ultime ore in seguito all'installazione dei prefabbricati da parte di Caritas in un'area del centro sportivo Montagna.



"Noi siamo al fianco di Caritas e Don Palei, con i quali c'è un rapporto eccellente, anche nell'intervento di cui si sta parlando. Non voglio entrare nella polemica sull'ubicazione, non è stata scelta da noi, ma al di quello credo ci siano iniziative assolutamente meritevoli che devono essere sostenute. Se la proposta è valida noi possiamo essere tra gli interlocutori", conclude Corradino.