Corpus domini, processione all'interno di Cristo Re

La Spezia - Domenica prossima, solennità del Corpo e del Sangue del Signore (”Corpus Domini”), il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà la Messa solenne alla Spezia, alle 18, nella cattedrale di Cristo Re. A conclusione della celebrazione, assistito dai soli ministranti, farà una breve processione eucaristica all’interno della chiesa, recando l’ostensorio con il Santissimo Sacramento. I fedeli, rimanendo fermi ai loro posti, si uniranno in adorazione. Al termine, il vescovo, ritornato all’altare, impartirà la Benedizione. Considerate le limitazioni ancora in vigore a causa dell’emergenza sanitaria in corso – che non consentono a più di duecento persone la presenza in chiesa –, e non potendosi svolgere la tradizionale processione per le vie della città, quest’anno le parrocchie del centro cittadino non sospenderanno le Messe vespertine, in modo da favorire la partecipazione del maggior numero di fedeli ad una solennità così importante.