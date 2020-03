Coronavirus, un aiuto per gestire l'emergenza... dentro di noi

La Spezia - È ormai da qualche settimana che l’emergenza coronavirus ha raggiunto anche l'Italia e la provincia della Spezia, e da quel momento stiamo assistendo a ogni tipo di comportamento, da quelli assolutamente menefreghisti, che tendono a minimizzare il problema, a quelli di chi sembra andare completamente nel panico, ad esempio ammassandosi nel supermercato per far spesa, contravvenendo a tutte le indicazioni che sono state fornite da medici, specialisti e dal nostro governo.



Qui di seguito trovate un piccolo vademecum di comportamenti che è bene seguire per far fronte all’emergenza.



Per tutti i cittadini:



- scegliamo quando informarci, è bene sì essere informati, ma non deve diventare l’unico scopo della giornata, dedichiamo magari un momento a prendere informazioni, privilegiando ovviamente canali istituzionali, con fonti veritiere e verificabili;



- cerchiamo di ricaricare le batterie finito l’orario di lavoro, concediamoci dello svago, del tempo per fare magari le cose che di solito vorremmo, ma per i nostri impegni quotidiani non riusciamo a fare, tipo leggere un bel libro, ascoltare musica, guardare un film, fare giardinaggio, meditare, fare sport, dedicarsi a disegno, pittura ecc.



- possiamo decidere di condividere i nostri stati d’animo con gli altri; potremmo magari scoprire che anche altri hanno le nostre stesse paure, e questo magari potrebbe sollevare entrambi;



- cerchiamo anche di avere umorismo, sdrammatizzare un po’ la situazione ove possibile.



- seguire tutte le indicazioni che vengono fornite, sull’igiene, sulla distanza da mantenere, evitare abbracci, baci, strette di mano.



Per chi ha figli o è a contatto con i bambini:



- cercare di dare loro informazioni coerenti, fornire sicurezza, dobbiamo essere la loro base sicura; per questo non dobbiamo dire loro ad esempio che va tutto bene e poi magari ci vedono correre al supermercato a fare razzia di scorte, del tutto inutili. Devono poter invece fidarsi di noi.



In generale, per non farsi prendere dal panico sono valide le seguenti indicazioni:



- attenersi ai fatti, cioè al pericolo oggettivo.

- non confondere una causa unica con un danno collaterale; molti decessi legati al coronavirus sono avvenuti in persone che già avevano un quadro sintomatologico in atto, o altre malattie presenti in comorbilità (cioè la presenza di altre malattie).

- se ci facciamo prendere dal panico collettivo tendiamo a ignorare i dati oggettivi e la nostra capacità di giudizio si può affievolire.

- non lasciamoci domare dalle nostre emozioni negative, dobbiamo cercare di gestirle e trovare il dato oggettivo.

- a volte anche la ricerca ossessiva dell’invulnerabilità può essere controproducente perché ci rende troppo paurosi, e tende a immobilizzarci non permettendoci di affrontare le situazioni.



In ogni caso psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, in quanto professionisti sanitari, possono essere contattati, se da soli non riuscite a gestire il panico, se avete bisogno di un aiuto esterno. Non abbiate paura o vergogna a chiedere aiuto, specialmente in un momento come questo c’è bisogno di darsi tutti una mano (virtuale).



*Psicologa-psicoterapeuta