Coronavirus, uffici comunali ricevono solo su appuntamento

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che a far data da domani, 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile, tutti gli uffici comunali ricevano il pubblico, solo per esigenze non rinviabili e urgenti, previo appuntamento telefonico, o tramite e-mail. Un provvedimento resoti necessario vista l’emergenza sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale e alla luce dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e dell’8 marzo 2020.

Si tratta di una misura preventiva studiata nell’ottica del contenimento della diffusione del virus che tutela sia i cittadini sia i dipendenti dell’Ente.

Da domani quindi i cittadini prima di recarsi a Palazzo Civico dovranno prenotare un appuntamento contattando i numeri telefonici (disponibili dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì) oppure via inviando una mail ai seguenti recapiti:



ANAGRAFE



0187/727.311 0187/727.507



roberta.magistrelli@comune.sp.it alessandra.malatesta@comune.sp.it bruno.ceccarelli@comune.sp.it



carte di identità – dichiarazioni sostitutive – cambio di residenza – dichiarazioni di vendita beni mobili – certificazioni di anagrafe di stato civile – autentiche di copie.



STATO CIVILE UFFICIO NASCITE CITTADINANZA



0187/727.467 0187/727.209



paolo.colombani@comune.sp.it



palmira.fausone@comune.sp.it







UFFICIO DECESSI



0187/727.468 0187/727.734



federico.mingotti@comune.sp.it



giuseppina.carboni@comune.sp.it



La limitazione agli accessi è valida per i privati, non per le agenzie.



UFFICIO MATRIMONI- DIVORZI



0187/727.285 0187/727.487



fulvia.rossini@comune.sp.it



paola.cariola@comune.sp.it







UFFICIO LEVA



0187/727.731



andrea.riva@comune.sp.it





UFFICIO ELETTORALE



0187/727.425



fabrizio.casabianca@comune.sp.it



Il rinnovo delle tessere elettorali è limitato alle urgenze



URP



0187/727.456



urp@comune.sp.it







CONSEGNA ATTI



0187/727.277



0187/727.464



0187/727.297



protocollo@comune.sp.it



In caso di consegna di atti a delegati, il delegato dovrà essere munito di delega compilata e sottoscritta dal delegante, di proprio documento d’identità (e fotocopia) nonché di copia del documento d’identità del delegante



UFFICIO SINISTRI



0187/727.229



0187/727.283



claudio.falchi@comune.sp.it



umberto.bellini@comune.sp.it





SPORTELLO URBANISTICA



0187/727.302



0187/727.308



0187/727.331



0187/727.280



0187/727.387



0187/727.433



luciano.callegari@comune.sp.it



Le istanze possono essere trasmesse mediante l’apposita piattaforma informatica.



MOBILITA’



0187/727.936



antonella.alba@comune.sp.it



Le istanze devono essere inviate mediante la procedura online www.iol.spezianet.it



SERVIZI EDUCATIVI



NIDI E SCUOLE INFANZIA



0187/727.375



marco.baudone@comune.sp.it







SERVIZI EDUCATIVI



RISTORAZIONE SCOLASTICA



0187/727.390



monica.azzolini@comune.sp.it







SERVIZI EDUCATIVI



TRASPORTO SCOLASTICO



0187/727.370



monica.azzolini@comune.sp.it







ATTIVITA PRODUTTIVE



0187/727.722



0187/727.252



0187/727.485



0187/727.727



0187/727.726



silvia.cavallini@comune.sp.it







CIMITERI



0187/727.871



0187/727.878



0187/727.872



roberto.pomo@comune.sp.it







SERVIZI SOCIALI



0187/745.670



0187/745.642



brunella.baldi@comune.sp.it







POLIZIA MUNICIPALE



0187/726.1



pm.protocollo@comune.sp.it



pm.verbali@comune.sp.it



pm.urp@comune.sp.it











ACAM AMBIENTE 80048771 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13



mail: acamambiente@gruppoiren.it







RICHIESTE MANUTENZIONE



Per richieste di interventi manutentivi relativi a: Strade - Segnaletica - Semafori - Edifici Comunali – Scuole – Verde Pubblico telefonare al numero +390187727777 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 dei feriali risponderà un operatore. Al di fuori di questi orari sarà comunque attiva una segreteria telefonica che registrerà la segnalazione).



ILLUMINAZIONE PUBBLICA: NUMERO VERDE DIRETTO PER SEGNALAZIONI 800.683.525



È momentaneamente sospeso il MARTEDI’ DEL CITTADINO: quindi la relativa apertura pomeridiana a partire da domani 10 marzo e fino a nuova disposizione.