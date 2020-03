La Spezia - L'effetto economico del dpcm Conte per arginare il covid-19 è ancora da scoprire. Allo stesso tempo l'amministrazione comunale della Spezia si è attrezzata ma mette in evidenza quelle che ritengono delle criticità immediate: non possono essere emesse ordinanze comunali aggiuntive in applicazione al dpcm stesso.

E a creare maggiore preoccupazione in merito, per l'assessore allo Sport Lorenzo Brogi, è l'effetto immediato su palestre e piccole associazioni sportive: "Non sono stati specificati gli strumenti di applicazione delle leggi. Sin dalla divlulgazione del decreto abbiamo ricevuto decine di telefonate di persone che hanno chiesto come va applicata la norma nei circuiti non agonistici quindi palestre e altre associazioni. Di fatto senza possibilità di interpretazione queste realtà rischiano il blocco totale che potrebbe sfociare in un quadro ben peggiore. Potrebbero rischiare la cancellazione".



Se nel corso della conferenza è stato fatto il punto sulla somma urgenza San Giuseppe (leggi qui) e si ragiona anche sul campo sanitario con la messa a disposizione della Foresteria del Falcomatà per ospitare ulteriori posti letto (qui) e la valutazione di altri luoghi che potrebbero essere idonei, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha fatto il punto anche sulla sanificazione della scuole di competenza del Comune.

"Avevamo già attuato tutti i crismi dei precedenti protocolli - ha spiegato -. Noi eravamo assolutamente pronti a riaprire le porte agli studenti già per lunedì (data di scadenza della seconda ordinanza regionale, ndr). Riscontriamo comunque le anomalie di questo paese: qualcosa dipende dal Miur, qualcosa dai Comuni e qualcos'altro dalla Provincia. E l'effetto è che è quasi impossibile avere dei reali impegni di spesa. Ora però è necessario ripartire, fare squadra, essere pronti e applicare le leggi".

Il sindaco ha fatto anche un altro appello: "Non si può pensare di smettere di vivere. Possiamo e dobbiamo affrontare questa situazione. Dobbiamo adeguarci e lo faremo. La città comunque festeggerà San Giuseppe, siamo in quaresima, dal punto di vista religioso la tradizione verrà rispettata".