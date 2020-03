Coronavirus, quindici appartamenti per convalescenza all'ex Falcomatà

La Spezia - Stasera in conferenza stampa l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha annunciato le dimissioni protette del paziente uno spezzino (54enne di Pignone), che “sta per essere preso in carico dalla Protezione civile della Spezia per fare a giorni ritorno a casa”, e ha spiegato che sempre la Pro.civ. sta caricando i mobili per allestire quindici appartamenti all'ex ospedale Falcomatà della Spezia, da usare per accogliere sia quarantene, sia dimissioni protette. Saranno pronti in 48 ore. Sia Toti, sia Giampedrone hanno ribadito che è al vaglio l'ipotesi di allestire navi per organizzare ulteriori posti letto da dedicare a pazienti dimessi che non hanno modo di fare una convalescenza casalinga senza mettere a rischio gli altri, oppure pazienti in situazione di solitudine.