Coronavirus, pranzo orientale per il sindaco: "Vacciniamoci dall'ignoranza"

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini è stato in visita in un ristorante cinese del centro storico per offrire un segno concreto di vicinanza e solidarietà alla comunità cinese colpita dalla diffidenza causata dall’errata associazione del coronavirus al popolo cinese. Presenti, oltre a tutti i principali ristoratori cinesi del territorio, anche i Presidenti dell’Associazione “Amici della Cina La Spezia” e dell’ “Associazione Generale di Commercio Cinese Italia Ovest”.



“In segno di vicinanza e solidarietà sono stato in visita a un ristorante di cucina cinese e orientale per testimoniare che nulla è più falso della fobia dall’epidemia da coronavirus e che tutti i timori sono semplicemente infondati. L’unico vero virus da cui dovremmo costantemente vaccinarci è quello dell’ignoranza - conclude il Sindaco – il coronavirus è una cosa seria ma in Italia e in Europa la situazione è sotto controllo e sono state adottate tutte le misure di prevenzione necessarie. L’Amministrazione comunale, a questo proposito, ha partecipato in Prefettura al coordinamento istituzionale in merito a potenziali casi di coronavirus e alla loro relativa gestione. Tutte le istituzioni cittadine, ciascuna per propria competenza, hanno pedissequamente seguito le direttive diramate dal Ministero della Salute in termini di prevenzione sanitaria. Non vi è alcun pericolo, ed oggi ho voluto solidarizzare verso chi, suo malgrado, subisce l’onta del pregiudizio.”