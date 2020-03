Coronavirus, le modalità di accesso ai tempi del coronavirus

La Spezia - Applicazioni delle direttive ministeriali per limitare i potenziali contagi di coronavirus anche negli uffici Inps della Spezia. In una nota della direzione si legge: "Si informa che, a partire dalla data odierna, le Sedi ed Agenzie INPS della Liguria, applicano la direttiva ministeriale n. 1 del 2020 (Emergenza epidemiologica COVID-2019), che all’art. 8 prevede quanto segue: Negli uffici adibiti al ricevimento del pubblico o in generale nei locali frequentati da personale esterno, si raccomanda di evitare il sovraffollamento anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, di mantenere un'adeguata distanza con l'utenza. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi che ne deriveranno".

"Si ricorda - prosegue la nota - che i cittadini possono contattare il contact center dell’INPS componendo il numero 803 164 da telefono fisso o 06 164 164 per chiamate dal cellulare. Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 fino alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Si invitano i cittadini ad utilizzare i canali di contatto alternativi appositamente predisposti per affrontare al meglio questo momento di crisi, si assicura che l’Inps sta adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza della salute pubblica e garantire, allo stesso tempo, l’erogazione di tutti i servizi e di tutte le prestazioni cui i cittadini hanno diritto".