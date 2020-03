Coronavirus, l'escalation nelle prime due settimane

La Spezia - Era il 25 febbraio, quasi un mese, fa quando per la prima volta si parlò di un caso positivo di contagio da coronavirus sul territorio della nostra provincia. Numeri ufficiali alla mano, il cosiddetto paziente-1, quello di ritorno da Codogno, diede il via ad un'escalation che in verità ebbe i suoi primi nuovi casi parecchi giorni più tardi, almeno una decina.



Giusto dire che in questa fase concitata non è affatto semplice mettere insieme questi dati: si è cercato un metodo che desse quanto meno il senso della curva, anche perché Alisa non non fornisce i dati complessivi dei contagiati (desunti dal quadro nazionale, provincia per provincia elaborato dalla Protezione civile), nè il rapporto dei decessi, territorio per territorio. Senza dimenticare che il conteggio dei morti relativi alla nostra provincia, non tiene conto di coloro i quali, spezzini, sono deceduti fuori sede. Ne contiamo nove, con i casi degli ultimi giorni che si sono aggiunti al primo decesso, finora acclarato, lo scorso 12 marzo: anche in questo caso bisogna sempre tenere presente che si parla di casi di decessi in presenza di positività al coronavirus e non per forza per diretta conseguenza.



Nelle tabelle elaborate da Città della Spezia sulla base dei dati ufficiali e che riportiamo a margine dell'articolo, abbiamo isolato lo storico da quando la pendemia è scoppiata: il numero dei contagiati e le cosiddette sorveglianze attive, dal 6 marzo in poi, da quando cioè prima la Lombardia (6-7 marzo), poi il Nord dell'Italia (8 marzo) e infine l'intera penisola (9-10 marzo) hanno dovuto fare i conti con l'emergenza e i relativi decreti del governo per contenterla prima e tentare di controllarla dopo.