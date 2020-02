Coronavirus, incontro in Provincia per illustrare i provvedimenti da adottare sul territorio

La Spezia - Anche la Provincia della Spezia si sta attivando per adottare delle linee guida e alcuni provvedimenti in merito al coronavirus. Nel territorio spezzino, come nel resto della Liguria non si registrano casi. Mentre rimangono in osservazione costante le oltre 40 persone che nelle scorse settimane sono state a Codogno, questa sera la Provincia della Spezia ha annunciato un aggiornamento della situazione e illustrazione dei provvedimenti in merito che si terrà domani mattina e sarà aperto solo alla stampa.

All'incontro parteciperanno Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia

Giacomo Raul Giampedrone, Assessore Regionale alla Protezione Civile

Pierluigi Vinai, Segretario Generale Anci Liguria.