La Spezia - "Per rispondere all'appello regionale per i posti letto verrà presa in considerazione l'utilizzo della foresteria del Falcomatà". Lo ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini nel corso della conferenza stampa (QUI) legata alla sospensione della fiera di San Giuseppe per rispettare il decreto nazionale per arginare l'emergenza coronavirus. "Ci è stata chiesta la disponibilità - ha detto il sindaco- . Seguiranno tutta una serie di valutazioni. È il momento di fare squadra".