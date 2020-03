Coronavirus, il momento della responsabilità (per tutti)

La Spezia - Il momento della responsabilità. E' il leit motiv che da tre settimane a questa parte accompagna tutti, spezzini, liguri, italiani senza distinzione. Ma è forse l'applicazione dei buoni consigli ad essere malferma soprattutto quando sembrano chiarissimi i concetti di non affollare i luoghi pubblici e i luoghi di aggregazione in generale. La Spezia oggi si è svegliata al freddo e baciata dal sole, inevitabile pensare di concedersi una passeggiata, bersi un caffè all'aria aperta.

Lecito, comprensibile. Ma le immagini che arrivano dai social dipingono realtà non affollate ma affollatissime in barba agli appelli di responsabilità e distanza sociale necessaria. Se questo è l'atteggiamento della gente comune c'è chi con le persone deve lavorare e capire come applicare alla lettera il Dpcm del governo e le azioni integrative dei Comuni. A questo punto, cosa sta succedendo alla Spezia? In una breve ricognizione tra alcuni locali e il mondo dell'associazionismo le idee ci sono ma in una serie di direttivi che si terranno, a partire da domani, si prendono le prime precauzioni.

Quel che è certo, con una la Spezia non in zona rossa per il momento, si vedranno meno coperti nei ristoranti e meno tavoli nei dehor. E sono le prime precauzioni di tre notissimi locali del centro: Distro, SenzaLisca, Origami.

Dal Distro Stefano Zappelli spiega: "Limiteremo la presenza di tavoli sia nell'area interna del locale che nel dehor. Al momento abbiamo deciso di fare così". Dal SenzaLisca Emiliano Giaume spiega: "Come da decreto abbiamo allargato i tavoli disponendoli con le dovute distanze di sicurezza, cerchiamo di evitare i contatti tipo strette di mano abbracci e abbiamo messo a disposizione un disinfettante per le mani. Per ora andiamo avanti così rinunciando a qualche coperto, non escludiamo la possibilità di attrezzarci per l'asporto ma ci stiamo ancora ragionando".

Martina Riolino di Origami spiega:" Noi ridurremo il numero dei coperti della metà e praticamente avremo al massimo 20 persone dentro il locale. Proporremo un doppio turno 19.30-21 e 21-22.30 e implementeremo un servizio di domicilio. Per quello che riguarda il dopocena la gestione è più difficile ma accoglieremo solo le persone che posso stare sedute alla giusta distanza. Chiederemo di recarsi al bancone una persona alla volta".

E in questa fase non sono mancati i contatti richiesti dall'assessore al Commercio Lorenzo Brogi: "Siamo nuovamente davanti a una normativa non perfettamente chiara. Dove non viene fatta un'adeguata distinzione per quanto riguarda la differenza dei locali pubblici. Studieremo la norma, cercheremo soluzioni. Non c'è tempo per scherzare".

I più giovani sono molto attratti dai locali Skaletta e Shake che rientrano sotto l'Arci. Dal rock club di Via Crispi Federica Pantani spiega: "Noi oggi siamo chiusi. Faremo un direttivo e prenderemo tutte le decisioni del caso in un'ottica assolutamente costruttiva". Per quanto riguarda il circolo di Via Valdilocchi, il titolare Hervè Peroncini ha agito in via preventiva già da dieci giorni: " Siamo chiusi dal 28 Febbraio. Abbiamo cancellato tutti i concerti e qualunque tipo di evento in previsione per tutto il mese di Marzo. Pensiamo abbia più senso fermarsi un attimo piuttosto che adottare soluzioni ingestibili come il metro di distanza, soprattutto in luoghi di aggregazione giovanile come il nostro".

Il direttivo Arci con tutta probabilità potrebbe tenersi già da domani. A fare un breve punto è la presidente Stefania Novelli: "Domani una volta terminato il direttivo regionale procederemo su tutto il resto. Ci sono diverse idee in campo: anche quella di proporre un doposcuola e altri eventi culturali in streaming. Non escludiamo anche altre iniziative di aggregazione, assolutamente nel rispetto del decreto a sostegno della popolazione anziana come servizi di spesa a domicilio. Ma è ancora presto. Il primo atto è quello di rispettare alla lettera l'ordinanza".

Non c'è solo questo tipo di associazionismo. Ha fatto scuola anche l'iniziativa di un gruppo scout, fuori provincia, che si è attivato proprio per la consegna della spesa a domicilio. Alla Spezia comunque le attività sono ferme.

"Le nostre attività sono sospese - spiega la capogruppo Spezia 1 Elisabetta Congiusta - e ci stiamo ingegnando per trovare delle modalità di attività rispettose al decreto. Stiamo pensando di poter fare sia come capi che come rover di fare servizio in osservanza al decreto. La situazione è sempre in evoluzione. Noi cercheremo di essere buoni cittadini e facciamo nostra anche la lettera del Capo guida dell'Agesci ' Coronavirus, chiamati alla responsabilità' (clicca qui per leggere il testo completo, ndr).Lo facciamo per il nostro Paese.”



Oggi non tutti i luoghi, comunque sono stati presi d'assalto. Tanti spezzini si sono rifugiati sulle alture per godersi una bella giornata e forse far scivolare via un po' di pensieri che in questo periodo sono tanti. Lo raccontano le immagini dal Parodi e le fotografie degli spezzini in coda, ordinati e a distanza di sicurezza davanti alle farmacie e agli esercizi commerciali aperti la domenica (ve lo abbiamo raccontato qui). Il senso di responsabilità, forse, si traduce anche in questo piccolo gesto: allungare le distanze nel rispetto di chi non può rischiare.